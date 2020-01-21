YPG/PKK, Suriye'de onlarca genci zorla silah altına aldı - Son Dakika

Terör örgütü YPG/ PKK, Suriye'nin kuzeydoğusunda işgal ettiği Haseke ilinde onlarca Kürt ve Arap genci, zorla silah altına almak için alıkoydu.

Haseke'deki yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Barış Pınarı Harekatı'ndan sonra terör örgütü YPG/PKK, zorla silah altına alma uygulamasını yeniden başlattı.

Haseke il merkezi ve Kamışlı ilçe merkezindeki sokaklarda sabah saatlerinden itibaren devriyelerini sıklaştıran YPG/PKK'lı teröristler, çok sayıda kontrol noktası kurarak onlarca Kürt ve Arap genci alıkoydu.

Örgüt, işgal ettiği bölgelerde kaçırdığı veya alıkoyduğu gençleri, kendi saflarında savaştırmak için sözde eğitim kamplarına gönderiyor.

Barış Pınarı Harekatı öncesi "seferberlik" ilan eden YPG/PKK, harekatın başlamasıyla zorla silah altına alma uygulamasındaki yaş sınırını 39'dan 44'e çıkarmıştı.

Türkiye, 9 Ekim 2019'da Fırat Nehri'nin doğusundaki terör örgütü YPG/PKK'ya karşı Barış Pınarı Harekatı başlatmıştı.

Harekatta, Tel Abyad ve Rasulayn ilçeleri teröristlerden temizlemişti.