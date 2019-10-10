Son Dakika Haberleri: YPG/PKK Suriye'nin kuzeyinde sivillere saldırdı
Son Dakika Güncel YPG/PKK Suriye'nin kuzeyinde sivillere saldırdı

YPG/PKK Suriye'nin kuzeyinde sivillere saldırdı

14 dakika önce

Terör örgütü YPG/PKK'nın, Suriye Milli Ordusu (SMO) kontrolündeki sivil yerleşimlere saldırılarında 4 sivil yaralandı.

YPG/PKK Suriye'nin kuzeyinde sivillere saldırdı, System.String[]

Terör örgütü YPG/PKK'nın, Suriye Milli Ordusu (SMO) kontrolündeki sivil yerleşimlere saldırılarında 4 sivil yaralandı.

Tel Rıfat ilçesini işgal eden YPG/PKK, buradan Afrin ilçe merkezine, Afrin-Azez yoluna ve Mare ilçesine topçu saldırıları düzenledi.

Afrin'de 1, Mare'de 3 olmak üzere, toplam 4 sivil yaralandı.

Örgütün Bab'da düzenlediği bomba yüklü saldırıda bugün aralarında sivillerin de olduğu 8 kişi yaralanmıştı.

Zeytin Dalı Harekatı'yla geçen sene Afrin'den çıkarılan YPG/PKK, Tel Rıfat bölgesinde işgalini sürdürüyor.

Bu bölgede yuvalanan terör örgütü, SMO'nun kontrolündeki yerleşimleri sık sık hedef alıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve SMO, bugün Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad ve Rasulayn'da toplam 11 köyü terörden arındırdı.

Suriye, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 10:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Barış Pınarı Harekatı'nda 174 terörist etkisiz hale getirildi
Yunanistan'dan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili skandal çağrı: Son verin Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi'nden Türkiye'ye destek Suriye yönetiminde terör örgütü YPG'ye iş birliği yanıtı: Ülkelerine ihanet edenlerle diyaloğa hazır değiliz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 22:15:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: YPG/PKK Suriye'nin kuzeyinde sivillere saldırdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]