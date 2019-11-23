Son Dakika Haberleri: YPG/PKK Tel Abyad'da bombalı araçla saldırı düzenledi (2)
Son Dakika Güncel YPG/PKK Tel Abyad'da bombalı araçla saldırı düzenledi (2) - Son Dakika

YPG/PKK Tel Abyad'da bombalı araçla saldırı düzenledi (2)

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda DEAŞ'tan farkı olmayan PKK/YPG terör örgütünün, masum sivillere saldırmayı sürdürdüğü belirtilerek şu ifadelere yer verildi: "Bebek katili teröristler bugün de Tel Abyad'ın sanayi bölgesinde işinin başında bulunan sivil halka...

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda DEAŞ'tan farkı olmayan PKK/ YPG terör örgütünün, masum sivillere saldırmayı sürdürdüğü belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Bebek katili teröristler bugün de Tel Abyad'ın sanayi bölgesinde işinin başında bulunan sivil halka bombalı araçla saldırdı. İlk bilgilere göre 3 kişi katledildi, 20'den fazla kişi de yaralandı."

YPG/PKK Tel Abyad'da bombalı araçla saldırı düzenledi (2)

Telabyad, Bebek, YPG, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 12:57 Kaynak: AA
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