Son Dakika Haberleri: Ypg/pkk Tel Rıfat'tan Öso'ya Saldırdı

Ypg/pkk Tel Rıfat'tan Öso'ya Saldırdı

9 dakika önce

Terör örgütü YPG/PKK ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) arasında, örgütün ÖSO'nun cephe hatlarına sızma girişimi üzerine çatışma çıktı.

Ypg/pkk Tel Rıfat'tan Öso'ya Saldırdı, System.String[]
Terör örgütü YPG/PKK ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) arasında, örgütün ÖSO'nun cephe hatlarına sızma girişimi üzerine çatışma çıktı.

Mare'nin batısındaki Tel Rıfat'ta konuşlu YPG/PKK'lı teröristler, dün gece geç saatlerde Suriye'nin kuzeyinde, muhaliflerin kontrolündeki Mare ilçesinde konuşlu ÖSO'nun cephe hatlarına sızmaya çalıştı.

ÖSO'nun karşılık vermesi üzerine başlayan çatışma 3 saat kadar sürdü. YPG/PKK'nın kayıp verdiği öğrenildi.

Örgüt 2 Nisan'da da ısı güdümlü füzeyle Mare'de yerel meclise ait iş makinesini sel nedeniyle gider çalışması yaptığı sırada hedef almıştı.

YPG/PKK 3 yılı aşkın süredir işgal ettiği Tel Rıfat'tan Azez, Bab, Cerablus, Mare ve Afrin ilçelerinde aralıklarla saldırılar düzenliyor.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:36 Kaynak: AA
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