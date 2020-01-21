YPG/PKK'ya zorla veya kandırılarak katılanlar, af kapsamında serbest bırakıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel YPG/PKK'ya zorla veya kandırılarak katılanlar, af kapsamında serbest bırakıldı - Son Dakika

YPG/PKK'ya zorla veya kandırılarak katılanlar, af kapsamında serbest bırakıldı

6 saat önce

Suriye Geçici Hükümeti, zorla veya kandırılarak terör örgütü YPG/PKK'ya katılanlara yönelik af kapsamında Suriye Milli Ordusu'na (SMO) teslim olanlardan bir kısmını daha serbest bıraktı.

Suriye Geçici Hükümeti, zorla veya kandırılarak terör örgütü YPG/ PKK'ya katılanlara yönelik af kapsamında Suriye Milli Ordusu'na (SMO) teslim olanlardan bir kısmını daha serbest bıraktı.

Barış Pınarı Harekatı'yla terörden arındırılan Rasulayn'da, YPG/PKK'dan kaçıp, suça karışmayan ve SMO'ya teslim olan 45 kişiyi daha salıverdi.

Bu kapsamda daha önce, 58 kişi serbest bırakılmıştı.

Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanı Selim İdris, Rasulayn'da yaptığı açıklamada, "Hükümet olarak daha önce duyurduğumuz, suça karışmayanlara yönelik af kapsamında şu ana kadar 103 kişi affedildi." dedi.

İdris, bu kişilerin can ve mal güvenliğinin sağlanacağını da söyledi.

Aftan yararlanan Fevvaz Kıdır da, "Barış Pınarı Harekatı başladığında SMO'ya teslim oldum. Daha öncesinde örgüte zorla katılmıştım. Suça karışmamam sebebiyle serbest kaldım." dedi.

YPG/PKK'ya zorla veya kandırılarak katılanlar, af kapsamında serbest bırakıldı

Suriye Milli Ordusu, Suriye, YPG, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 06:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Erdoğan'a sunulan İnfaz düzenlemesi hangi suçları kapsıyor? İşte kalem kalem taslak metni
ABD ile Rusya arasında Suriye'de petrol sahaları üzerinden çekişme sürüyor! Rus askerleri 3. kez engellendi Son Dakika: Rusya'nın İdlib'e düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 26'ya yükseldi NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye itirafı: Başaramazdık

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2020 01:06:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: YPG/PKK'ya zorla veya kandırılarak katılanlar, af kapsamında serbest bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]