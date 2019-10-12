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Son Dakika Güncel YPG/PKK yandaşları İsviçre'de polisle çatıştı

YPG/PKK yandaşları İsviçre'de polisle çatıştı

53 dakika önce

İsviçre'nin başkenti Bern'de, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nı bahane eden terör örgütü YPG/PKK yandaşları polisle çatıştı.

YPG/PKK yandaşları İsviçre'de polisle çatıştı, System.String[]

İsviçre'nin başkenti Bern'de, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nı bahane eden terör örgütü YPG/ PKK yandaşları polisle çatıştı.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam Bern tren istasyonunda toplanan yaklaşık 2 bin terör örgütü yandaşı, Türkiye'nin Bern Büyükelçiliği'ne doğru yürüyüşe geçti.

Yerel saatle 19.00'da ellerindeki taş, sopa ve diğer nesnelerle bölgeye ulaşan YPG/PKK yandaşları, büyükelçilik önünde yoğun önlemlerle karşılaşınca polisle çatıştı. Polis ise grubun dağılması için havaya uyarı ateşi açmak zorunda kaldı.

Bern Polis Sözcüsü Jolanda Egger, İsviçre basınına yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Bern Büyükelçiliği önündeki grubun taş, demir çubuk, tahta sopa ve diğer nesnelerle polise saldırdığını belirtti.

Egger, grubun dağılması için polisin hoparlör ile çağrıda bulunmasına rağmen terör örgütü yandaşlarının çevredeki binalara zarar verdiğine dikkati çekti.

Polis sözcüsü Egger, bunun üzerine grubu tazyikli su ve coplarla dağıtmak zorunda kaldıklarını vurguladı.

Öte yandan, terör örgütü yandaşları Bern tren istasyonu ve bazı binaların çatılarına terör örgütü propagandası içeren afişler astı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin geçen yıl gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı boyunca da İsviçre'deki terör örgütü mensup ve yandaşları zaman zaman polisle çatışmıştı.

İsviçre, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 01:20 Kaynak: AA
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