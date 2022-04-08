YPG/PKK, yuvalandığı Tel Rıfat'ta silahlı kadrosuna katmak için bir çocuğu kaçırdı - Son Dakika
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YPG/PKK, yuvalandığı Tel Rıfat'ta silahlı kadrosuna katmak için bir çocuğu kaçırdı

08.04.2022 15:34
YPG/PKK, yuvalandığı Tel Rıfat'ta silahlı kadrosuna katmak için bir çocuğu kaçırdı

TEL Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin kuzeyinde yuvalandığı Tel Rıfat ilçesinde 14 yaşındaki bir çocuğu silahlı kadrosuna katmak için kaçırdı.

TEL Terör örgütü YPG/ PKK, Suriye'nin kuzeyinde yuvalandığı Tel Rıfat ilçesinde 14 yaşındaki bir çocuğu silahlı kadrosuna katmak için kaçırdı.

YPG/PKK, "bünyesindeki çocuk savaşçıları serbest bırakmak" için Birleşmiş Milletler (BM) ile anlaşma imzalamasına rağmen çocuk savaşçı kullanmaya devam ediyor.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Tel Rıfat ilçesinde varlık gösteren YPG/PKK'lı teröristler, 28 Mart'ta Afrinli 14 yaşındaki Aziz Şeyh Dede'yi alıkoydu.

Kaçırılan Dede'nin ailesiyle iletişim kurmasına izin verilmezken, terör örgütü genellikle alıkoyduğu gençleri ve çocukları silahlı eğitim için terör kamplarına götürüyor.

Halep il merkezinde yaşayan 16-17 yaşlarındaki 2 kız çocuğunu silahlı kadrosuna katmak için mart sonunda kaçıran YPG/PKK, şubat sonunda da Suriye'nin kuzeyinde işgalinde tuttuğu Aynularab (Kobani) ilçesinden 14-16 yaşlarındaki 4 çocuğu ailelerinden koparmıştı.

YPG/PKK'nın, çocukları "savaşçı" olarak kullanması raporlara yansımıştı

Terör örgütü YPG/PKK'nın çocukları savaştırması, ABD Dışişleri Bakanlığının 26 Haziran 2020'de yayımladığı "2020 İnsan Kaçakçılığı Raporu"nda da yer almıştı.

Raporda, "YPG, Suriye'nin kuzeybatısındaki sığınma kamplarından 12 yaşındaki kız ve erkek çocuklarını bile zorla silah altına almaya ve kullanmaya devam etti." ifadesine yer verilmişti.

BM İnsan Hakları Konseyi, 16 Ocak 2020'de yayımladığı raporda, YPG/PKK'lı teröristlerin, Suriye'de çocukları savaşçı olarak kullandığına dair yeni bulguları paylaşmıştı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in "silahlı çatışmalarda çocuklar" konusundaki özel temsilcisi Virginia Gamba, 29 Haziran 2019'da, BM Cenevre Ofisi'nde bir araya geldiği YPG/PKK elebaşlarından "Mazlum Abdi" kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile "örgütün bünyesindeki çocuk savaşçıları bırakması için" eylem planına resmi törenle imza atmıştı.

Sonrasında bu durumun son bulduğuna ilişkin BM veya diğer uluslararası kurumlarca herhangi bir rapor yayımlanmadı.

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Suriye, Terör, PKK, YPG, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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