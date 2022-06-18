Şüphelinin ifadesinde, örgüte bağlı grupta silahlı eğitim aldığını, Suriye'de şehir içi ve köylerde sözde karakol kurarak güvenlik görevi yaptığını, kadınlardan oluşan bir güvenlik yapılanmasının olduğunu söylediği öğrenildi.

Kaynak: AA

Suriye, Konya, YPG, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › YPG/PYD'nin Suriye yapılanmasında görev aldığı öne sürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika

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