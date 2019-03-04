Ypg Suriye'de Süryanileri Katlediyor"

İsveç'te yaşayan Süryani aktivist Caroline Envia Khamo, terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de Süryanileri katlettiğini ancak gazeteci, yazar, aktivist ve siyasetçilerin bunu görmediğini aksine terör örgütünün reklamını yaptığını belirtti.

İsveç'te yaşayan Süryani aktivist Caroline Envia Khamo, terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de Süryanileri katlettiğini ancak gazeteci, yazar, aktivist ve siyasetçilerin bunu görmediğini aksine terör örgütünün reklamını yaptığını belirtti.



İsveç devlet televizyonu SVT için bir makale kaleme alan Süryani aktivist Khamo, terör örgütü YPG/PKK'nın gerçek yüzünü İsveç ve dünyanın görmediğini kaydetti.



YPG/PKK'nın keyfi cinayetler işlediğini, Süryanilerin mallarına ve topraklarına el koyduğuna dikkati çeken Khamo, "YPG, Süryanileri öldürüyor, çoğu gazeteci ve aktivist, gerçeklere karşı kör ve sağır, olayların perde arkasını görmek istemiyor. YPG'nin yöntemini sorgulayan Süryani lider David Jendo gibi birçok insanımız öldürüldü ve kaçırılarak işkenceye maruz kaldı." dedi.



Khamo, ağustosta Süryani okullarının Kürtçe eğitim sitemini kabul etmediği için YPG/PKK tarafından saldırıya uğradığının altını çizerek, "Maalesef Süryanilerin YPG tarafından öldürülmeleri, okullarının baskına uğraması gibi olayları İsveç medyasında okumanız imkansız." ifadelerini kullandı.



"YPG bölgenin demografik yapısını değiştiriyor"



YPG/PKK'nın bölgedeki demografik yapıyı değiştirdiğine dair uluslararası örgütlerin çeşitli raporları olduğunu vurgulayan Khamo, Avrupa Süryani Konfederasyonun yayımladığı YPG/PKK yönetimi altındaki Süryanilere ilişkin yayımladığı rapor hakkında şunları söyledi:



"Süryanilere yönelik bilinen birçok saldırı gözler önüne serildi. Ne yazık ki İsveçli birçok siyasetçi ve gazeteci bu raporları görmeyerek YPG'nin reklamını yapanların sahte büyüsüne kapıldı. Suriye'deki durumu gerçek anlamda anlayacak, eleştirecek ve sorgulamaya hazır, samimi ve bilinçli politikacı ve gazeteciler gerekli. İsveçli bir Süryani olarak, YPG'nin terörist yönetimine karşı İsveçli siyasetçilerden bir kınama görmeyi bekliyorum."

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