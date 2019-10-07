YPG: Türkiye'nin operasyonuna karşı kendimizi savunacağız
3 dakika önce
Suriye'deki YPG güçleri tarafından yapılan ilk açıklamada ABD'nin verdiği sözeri tutmadan Türkiye sınırından çekildiği doğrulandı ve YPG'nin "Türkiye'nin operasyonuna karşı bir an bile tereddüt etmeden bölgede kendisini savunacağı" belirtildi.
Washington'ın Suriye'de Fırat'ın doğusunda Türkiye'nin operasyon hamlesine yeşil ışık yakmasına ilişkin olarakYPG'nin öncülük ettiği Suriye Demokratik Güçleri tarafından yapılan ilk açıklamada ABD'nin verdiği sözeri tutmadan Türkiye sınırından çekildiği doğrulandı ve YPG'nin "Türkiye'nin operasyonuna karşı bir an bile tereddüt etmeden bölgede kendisini savunacağı" belirtildi.
Pazartesi sabahı gelen açıklamada ABD güçlerinin Suriye'nin kuzeydoğusundan çekiliyor olmasının IŞİD ile mücadelede çok büyük bir 'negatif etki' yapacağı ileri sürülürken şu ifadelere yer verildi Açıklaması
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 10:16
Son dakika: ABD, Türkiye sınırındaki bölgelerden çekildi Son Dakika: Dışişleri Bakanı'ndan harekat açıklaması: Bölgeyi terörden temizleyeceğiz Trump'ın azil sürecine ilişkin yeni açıklama: İstihbarat yetkilisi ikinci muhbir, başmüfettişle görüştü İran'ın Angelina Jolie'si' Sahar Tabar "Dine hakaret" ve "Ahlaksızlığı teşvik" suçundan tutuklandı