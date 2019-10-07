Son Dakika Haberleri: YPG: Türkiye'nin operasyonuna karşı kendimizi savunacağız
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YPG: Türkiye'nin operasyonuna karşı kendimizi savunacağız

3 dakika önce

Suriye'deki YPG güçleri tarafından yapılan ilk açıklamada ABD'nin verdiği sözeri tutmadan Türkiye sınırından çekildiği doğrulandı ve YPG'nin "Türkiye'nin operasyonuna karşı bir an bile tereddüt etmeden bölgede kendisini savunacağı" belirtildi.

YPG: Türkiye'nin operasyonuna karşı kendimizi savunacağız, System.String[]

Washington'ın Suriye'de Fırat'ın doğusunda Türkiye'nin operasyon hamlesine yeşil ışık yakmasına ilişkin olarakYPG'nin öncülük ettiği Suriye Demokratik Güçleri tarafından yapılan ilk açıklamada ABD'nin verdiği sözeri tutmadan Türkiye sınırından çekildiği doğrulandı ve YPG'nin "Türkiye'nin operasyonuna karşı bir an bile tereddüt etmeden bölgede kendisini savunacağı" belirtildi.


Pazartesi sabahı gelen açıklamada ABD güçlerinin Suriye'nin kuzeydoğusundan çekiliyor olmasının IŞİD ile mücadelede çok büyük bir 'negatif etki' yapacağı ileri sürülürken şu ifadelere yer verildi Açıklaması

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 10:16 
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