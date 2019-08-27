YPG, Türkiye sınırındaki güçlerini geri çekmeye başladı
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YPG Suriye'nin kuzeydoğusunda Türkiye sınırındaki güçlerini geri çemeye başladı
Suriye'nin kuzeydoğusunda Türkiye sınırında bulunan YPG güçleri Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) arasındaki "güvenli bölge" anlaşması kapsamında çekilmeye başladı.
YPG'den yapılan açıklamada Fırat'ın doğusundaki Ra's al-'Ayn bölgesinde, ilk adım olarak "bazı ünitelerin" ve "ağır silahların" geri çekildiği duyuruldu.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 05:30
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