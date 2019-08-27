Son Dakika Haberleri: YPG, Türkiye sınırındaki güçlerini geri çekmeye başladı
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YPG, Türkiye sınırındaki güçlerini geri çekmeye başladı

8 dakika önce

YPG Suriye'nin kuzeydoğusunda Türkiye sınırındaki güçlerini geri çemeye başladı

YPG, Türkiye sınırındaki güçlerini geri çekmeye başladı, System.String[]

Suriye'nin kuzeydoğusunda Türkiye sınırında bulunan YPG güçleri Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) arasındaki "güvenli bölge" anlaşması kapsamında çekilmeye başladı.


YPG'den yapılan açıklamada Fırat'ın doğusundaki Ra's al-'Ayn bölgesinde, ilk adım olarak "bazı ünitelerin" ve "ağır silahların" geri çekildiği duyuruldu.

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Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Suriye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 05:30 
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