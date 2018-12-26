Son Dakika Haberleri: Ypg Üyesi Suriyeli Tutuklandı

Ypg Üyesi Suriyeli Tutuklandı

53 dakika önce

MERSİN'de, jandarma ekiplerince gözaltına alınan terör örgütü YPG üyesi Suriyeli, tutuklanarak cezaevine konuldu.

Ypg Üyesi Suriyeli Tutuklandı, System.String[]
MERSİN'de, jandarma ekiplerince gözaltına alınan terör örgütü YPG üyesi Suriyeli, tutuklanarak cezaevine konuldu.

İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; suçun önlenmesi ve suçluların yakalanması için kent merkezi ile ilçelerdeki çalışmalarını sürdüren jandarma ekipleri, silahlı terör örgütü YPG bünyesinde eğitim aldığı belirlenen ve Türkiye'ye yasadışı yollarla giriş yaptığı tespit edilen ismi açıklanmayan Suriye uyruklu bir kişiyi yakaladı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Suriylei, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - Mersin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:27 Kaynak: DHA

Mersin, Jandarma, Güncel
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