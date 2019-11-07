YPG'ye katılan Almanların ikilemi

IŞİD'e karşı savaşmak için Almanya'dan YPG saflarına katılanların bir kısmı ülkesine döndü, bir kısmı üçüncü ülkelere kaçtı, bir kısmı şimdi de Türkiye'ye karşı savaşıyor. Alman makamları ikilemde.Almanya'dan IŞİD'e karşı savaşmak için Suriye ve Irak'taki YPG'ye katılan gençlerin bir kısmı ülkelerine döndü, bir kısmı üçüncü ülkelere kaçtı, bir kısmı ise bölgede bu sefer Türkiye'ye karşı savaşıyor.



Bu Almanlardan biri Robin. Sorunlu bir okul hayatı sonrasında liseyi kötü dereceyle bitiren, çevresinde çekingen ve pek öz güveni olmayan bir genç olarak bilinen Robin, Suriye'ye giderek YPG saflarında keskin nişancı olarak IŞİD'lilere karşı verilen savaşa katılmış.



Şimdi ise Brezilya'da yoksulların yaşadığı bir gecekondu mahallesinde resmi makamlardan saklanıyor. Robin takma adlı gencin Instagram hesabında keskin nişancı olarak çatıda, el feneriyle Rakka'daki bir tünele düzenlenen baskında, bombardımanlarla enkaza dönmüş sokaklardaki fotoğraflarını görmek mümkün. İki yıl sonra şimdi Rio de Janeiro'daki gecekondu mahallesinde "Şu anki durumum pek iyi değil" diyor.



Robin, Almanya'da hakkında yakalama kararı olduğunu belirtiyor. IŞİD'e karşı savaş sona erdiğinde Suriye'yi terk ettiğini, önce Kolombiya'ya geçtiğini anlatıyor. Eskiden uyuşturucu baronu Escobar döneminde dünyanın en tehlikeli şehirlerinden biri olarak kabul edilen Medellin'de günlüğü 2 bin euroya silah eğitimi verdiğini anlatıyor. Ardından buradan da ayrılıp Rio de Janeiro'ya geçmiş. Suriye'yi de savaşı da geride bırakmak istiyor.



Almanya'dan "birkaç yüz" kişi gitti



Alman İçişleri Bakanlığı verilerine göre 2013 yılından bu yana savaş bölgesine seyahat hareketliliği "birkaç yüz" kişi civarında. Almanya'dan savaşmaya gidenlerin yaklaşık yarısının Alman pasaportuna sahip olduğu, geri kalanının genelde Türkiye, Suriye ya da Irak pasaportu taşıdığı belirtiliyor.



Alman hükümeti de geçen yıl Sol Parti'nin bir soru önergesine verdiği yanıtta Almanya'dan YPG'ye destek için yaklaşık 250 kişinin çıkış yaptığını, yaklaşık 20'sinin çatışmalarda öldüğünü bildirmişti.



Son olarak Ekim ayında YPG'nin Konstantin G. adlı bir Alman vatandaşının Türkiye'nin bir saldırısında öldüğünü duyurması Almanya'da gözleri yeniden Alman savaşçılar sorununa çevirdi. IŞİD'e karşı savaş sona ermesine rağmen bölgede kalanlar bu sefer Türkiye'ye karşı savaşıyor.



Alman haber ajansı dpa'nın telefonla ulaştığı, kendini Martin Klamper olarak tanıtan kişi, şu an Irak'ın kuzeyindeki Şingal (Sincar) bölgesinde bulunduğunu, Suriye sınırına 50 kilometre uzaklıktaki bölgede yabancı savaşçılardan oluşan küçük bir birliğe komuta ettiğini anlatıyor. Bir süre önce iki yabancı savaşçıyı destek için Suriye'nin kuzeyine gönderdiğini, birinin Konstantin G. olduğunu söylüyor.



"Türkiye'ye karşı hazırlık yapıyoruz"



Klamper şimdilik Irak'ta kalmayı düşünüyor. Türkiye'nin olası bir saldırısına karşı hazırlık yaptıklarını, tüneller ve yer altında şebeke oluşturduklarını anlatan Klamper, "Türkiye Suriye'nin kuzeyinde işi bittiğinde durmayacaktır" diyor.



IŞİD'e karşı savaşın resmen sona ermesi ve ABD'nin Suriye'den askerlerini çekme kararı sonrası bölgedeki Alman savaşçılar da şimdi ne yapacaklarını düşünüyor. Bir yanda Kürtlerin sosyalist anlayışla yönetecekleri bir özerk yapı hayali, diğer yanda Almanya'ya dönseler haklarında soruşturma açılması endişesi.



Almanya'da takibat endişesi



YPG milisleri Almanya'da terör örgütleri listesinde yer almamasına rağmen, siyasi kanadı PYD'nin PKK ile yakın bağları, PKK'yı terör örgütü olarak tanıyan Almanya'da takibata uğrama riski oluşturuyor.



Klamper bir süreliğine Almanya'nın Bielefeld kentine geri döndüğünde sorguya alındığını anlatıyor. Ceza Kanunu'nun 129'uncu maddesinin b fıkrası uyarınca hakkında "yabancı bir terör örgütüne üyelik/destek" suçlamasıyla soruşturma açılmış. Soruşturmanın Aralık 2018'de kapatıldığını ve daha pasaportu geri verilmeden yeniden Irak'a gittiğini belirtiyor ve ekliyor: Bunun neden olacağı sonuçların farkındaydım. Ama Almanya'da daha fazla kalamazdım. Bunun yanlış olacağını hissediyordum.



Alman makamları, son yıllarda IŞİD'e karşı savaşa katılanlar arasında askeri eğitim almış Almanların da bulunduğuna dikkat çekiyor. Alman Savunma Bakanlığının Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamaya göre YPG'ye katılanlar arasında beş eski askerin bulunduğu tespit edilmiş.



YPG'li savaşçılar konusunda Alman makamları da ikilemde. Alman İçişleri Bakanlığı, geri döndüklerinde YPG savaşçıları için de tüm güvenlik önlemlerinin alındığını ve ilgili işlemlerin yapıldığını bildiriyor. Bakanlık şimdiye kadar 30 vakada soruşturma açıldığını, yaklaşık 10 soruşturmanın da kapatıldığını belirtiyor.



