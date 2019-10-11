Son Dakika Haberleri: Ypgpkk silah ve mühimmatlarını bırakıp kaçıyor
Son Dakika Güncel Ypgpkk silah ve mühimmatlarını bırakıp kaçıyor

Ypgpkk silah ve mühimmatlarını bırakıp kaçıyor

27 dakika önce

YPGPKK silah ve mühimmatlarını bırakıp kaçıyorSuriye, (DHA)- Türkiye'nin Suriye'de Barış Pınarı Harekatı 3'üncü gününde devam ediyor.

YPGPKK silah ve mühimmatlarını bırakıp kaçıyor

Suriye, (DHA)- Türkiye'nin Suriye'de Barış Pınarı Harekatı 3'üncü gününde devam ediyor. Rasulayn'daki Kişto köyünde terör örgütü mensupları, silahlarını bırakarak kaçtı.

Rasulayn'a giren Suriye Milli Ordusu, Kişto köyünde terör örgütü mensuplarının, silah ve mühimmatlarını bırakarak kaçtığını belirtti. Ayrıca, teröristlerin esir alındığı görüntüler de paylaşıldı.

Ypgpkk silah ve mühimmatlarını bırakıp kaçıyor

Türkiye, Suriye, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 01:15 Kaynak: DHA
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