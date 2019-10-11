Ypgpkk silah ve mühimmatlarını bırakıp kaçıyor
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YPGPKK silah ve mühimmatlarını bırakıp kaçıyorSuriye, (DHA)- Türkiye'nin Suriye'de Barış Pınarı Harekatı 3'üncü gününde devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 01:15 Kaynak: DHA
YPGPKK silah ve mühimmatlarını bırakıp kaçıyor
Suriye, (DHA)- Türkiye'nin Suriye'de Barış Pınarı Harekatı 3'üncü gününde devam ediyor. Rasulayn'daki Kişto köyünde terör örgütü mensupları, silahlarını bırakarak kaçtı.
Rasulayn'a giren Suriye Milli Ordusu, Kişto köyünde terör örgütü mensuplarının, silah ve mühimmatlarını bırakarak kaçtığını belirtti. Ayrıca, teröristlerin esir alındığı görüntüler de paylaşıldı.
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