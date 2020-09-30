YRD İstanbul Genel Müdürü Karadeniz: "Pandemide organizasyonlar şekil değiştirdi" - Son Dakika

YRD İstanbul Genel Müdürü Karadeniz: "Pandemide organizasyonlar şekil değiştirdi"

Organizasyon sektöründe adından sıkça bahsettiren YRD İstanbul Genel Müdürü Hasan Karadeniz, pandemi sürecinde organizasyonların şekil değiştirdiğine dikkat çekerek, katılımcı sayısının azaldığını, sağlık görevlilerinin sayısının daha da arttığını söyledi.

YRD İstanbul Genel Müdürü Karadeniz:

Organizasyon sektöründe adından sıkça bahsettiren YRD İstanbul Genel Müdürü Hasan Karadeniz, pandemi sürecinde organizasyonların şekil değiştirdiğine dikkat çekerek, katılımcı sayısının azaldığını, sağlık görevlilerinin sayısının daha da arttığını söyledi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Yenikapı'da yapılan ve milyonlarca kişinin katıldığı Şehitlere Saygı ve Demokrasi Mitingi, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu: Yeniliğe Yolculuk Buluşması ile TOGG Mühendislik, Tasarım ve Üretim Tesisleri İnşaatına Başlama Töreni ve TOGG'un ön gösterim aracının tanıtımı gibi dev organizasyonları gerçekleştiren YRD İstanbul Genel Müdürü Hasan Karadeniz, pandemi sürecinin sektöre yansımasını anlattı.

YRD İstanbul Genel Müdürü Hasan Karadeniz, TOGG'un temmuzda gerçekleştirilen inşaata başlama töreninde pandemi nedeniyle planlamalarda değişikliğe gittiklerini ifade ederek, "Program öncesi ikramlar, görsel şovlar ve kurulacak sahne yapıları bakımından pandemi sürecine uygun bir konsept belirledik. İnsan sağlığı elbette her şeyden önce gelir. Bu nedenle minimalist bir yaklaşımı tercih ettik" dedi.

Pandemi öncesinde organizasyonunu üstlendikleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen Yenikapı ve Maltepe gibi dev mitinglerde metrekare başına insan yoğunluğunun fazla olduğunu anlatan Karadeniz, "Pandemi sürecindeki benzer etkinliklerde bir buçuk metrelik sosyal mesafeyi hesaba kattık. Yan yana oturma düzeni olan programlarımızda da değişikliğe gittik. İki sandalye arasını bir buçuk metreye çıkarttık" diye konuştu.

Karadeniz, bu dönemde etkinliklerdeki katılımcı sayısını azaldığını vurgulayarak, "Sosyal mesafe ile sağlık önlemlerini almak için görevlilerin ve sağlık çalışanlarının sayısını arttırdık. Örnek vermek gerekirse; pandemi öncesindeki TOGG Yeniliğe Yolculuk ve Bilişim Vadisi Açılış programında 2 binin üzerinde davetliye yönelik bir hazırlık yaptık. Pandemi sürecindeki TOGG Gemlik İnşata Başlama Töreninde ise yaklaşık 150 davetliye yönelik bir program icra edildi" dedi. - İSTANBUL

YRD İstanbul Genel Müdürü Karadeniz: Pandemide organizasyonlar şekil değiştirdi
YRD İstanbul Genel Müdürü Karadeniz: Pandemide organizasyonlar şekil değiştirdi
YRD İstanbul Genel Müdürü Karadeniz: Pandemide organizasyonlar şekil değiştirdi

Hasan Karadeniz, Karadeniz, İstanbul, TOGG, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 10:49 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel YRD İstanbul Genel Müdürü Karadeniz: 'Pandemide organizasyonlar şekil değiştirdi' - Son Dakika


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