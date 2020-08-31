YSA CEO'suna dijital medya uzmanlığı ödülü - Son Dakika

YSA CEO'suna dijital medya uzmanlığı ödülü
Sosyal medya dünyasında son dönemde yaptığı projelerle sıkça adından söz ettiren genç girişimci YSA Media kurucusu Yunus Sedat Aydın, geçtiğimiz gün gerçekleştirilen 'Lobin Türkiye 33. Uluslararası Tüketici Zirvesi'nde, dijital medya uzmanlığı ödülüne layık görüldü.
Sosyal medya dünyasında son dönemde yaptığı projelerle sıkça adından söz ettiren genç girişimci YSA Media kurucusu Yunus Sedat Aydın, geçtiğimiz gün gerçekleştirilen 'Lobin Türkiye 33. Uluslararası Tüketici Zirvesi'nde, dijital medya uzmanlığı ödülüne layık görüldü.
Startup projelerine ve kurumsal firmalara sosyal medya danışmanlığı yapan ve son dönemdeki projeleri ile dikkatleri üzerine çeken Aydın, yakın bir zamanda da 'Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na sunacağı projeyle merakları üzerine çekti. Aldığı ödül sonrasında açıklama yapan Aydın, "Öncelikle bu ödüle beni laik gördükleri için çok teşekkür ederim. Her ne iş yapıyorsak istikrarı ve müşteri memnuniyetini göz ardı etmeden yapıyoruz. Sanırım beni başarıya götüren en önemli etkenlerden birisi de, işimi en iyi şekilde yapmaya çalışmaktır. Bu ödülü başta aileme ve bu yolda benimle beraber gözünü hiç kırpmadan koşan ekip arkadaşlarıma hediye ediyorum" dedi. - ANKARA
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