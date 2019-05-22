Ysk: "754 Sandıkta Sandık Kurulu Başkanlarının Yasal Zorunluluğa Uyulmaksızın Kamu Görevlisi...
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YSK: "754 sandıkta sandık kurulu başkanlarının yasal zorunluluğa uyulmaksızın kamu görevlisi olmayan kişiler arasından belirlendiği görülmektedir.
YSK: "754 sandıkta sandık kurulu başkanlarının yasal zorunluluğa uyulmaksızın kamu görevlisi olmayan kişiler arasından belirlendiği görülmektedir. Kanuna aykırılık oluşturan bu belirlemenin neden yapıldığı ilçe seçim kurulları tarafından izah edilememiştir."
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 07:37 Kaynak: AA
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