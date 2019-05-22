Ysk: "754 Sandıkta Sandık Kurulu Başkanlarının Yasal Zorunluluğa Uyulmaksızın Kamu Görevlisi...

YSK: "754 sandıkta sandık kurulu başkanlarının yasal zorunluluğa uyulmaksızın kamu görevlisi olmayan kişiler arasından belirlendiği görülmektedir.

YSK: "754 sandıkta sandık kurulu başkanlarının yasal zorunluluğa uyulmaksızın kamu görevlisi olmayan kişiler arasından belirlendiği görülmektedir. Kanuna aykırılık oluşturan bu belirlemenin neden yapıldığı ilçe seçim kurulları tarafından izah edilememiştir."

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