YSK, ABD ve Kanada'da oy kullanma sürelerini 5 günden 2 güne düşürünce büyük tartışma konusu oldu - Son Dakika
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YSK, ABD ve Kanada'da oy kullanma sürelerini 5 günden 2 güne düşürünce büyük tartışma konusu oldu

16.05.2023 12:34

Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı seçimleri olarak 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek ikinci tur öncesinde YSK'nın aldığı karar büyük tartışma yarattı. YSK daha önce yaptığı açıklamada yurt dışında ve gümrük kapılarında oy verme işleminin 20 Mayıs'ta başlayıp 24 Mayıs'ta sona ereceğini belirtirken, ikinci tur öncesi ABD ve Kanada'da oy kullanma süresi 2 güne düşürüldü. Alınan bu karar sosyal medya kullanıcılarının büyük tepkisini çekti.

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimlerde adayların yüzde 50'yi geçememesi sonrasında Cumhurbaşkanlığı için 28 Mayıs tarihinde yeniden sandık başına geçilecek.

20 MAYIS'TA BAŞLAYIP 24 MAYIS'TA SONA ERECEKTİ

Yüksek Seçim Kurulu'nun daha önce açıkladığı seçim takvimine göre, ikinci tur için yurt dışında ve gümrük kapılarında oy verme işlemi 20 Mayıs'ta başlayıp 24 Mayıs'ta sona erecekti.

YSK'dan tartışma yaratan karar! ABD ve Kanada'da oy kullanma süresi 2 güne düşürüldü

OY KULLANMA SÜRESİ 2 GÜNE DÜŞÜRÜLDÜ

Ancak Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nden yapılan açıklama özellikle sosyal medyada yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Yapılan açıklama ile YSK'nın ABD ve Kanada'da oy verme işlemini 2 gün olarak değiştirdiği ifade edilirken, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan, kararın YSK tarafından alındığını kendilerinin bir dahili olmadığını açıkladı.

YSK'dan tartışma yaratan karar! ABD ve Kanada'da oy kullanma süresi 2 güne düşürüldü
YSK'dan tartışma yaratan karar! ABD ve Kanada'da oy kullanma süresi 2 güne düşürüldü

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

YSK'nın özellikle ABD ve Kanada'da oy kullanma sürelerini 2 güne düşürmesi sosyal medyada da büyük tepkilere neden oldu. İşte o tepkilerden bazıları;

YSK'dan tartışma yaratan karar! ABD ve Kanada'da oy kullanma süresi 2 güne düşürüldü
YSK'dan tartışma yaratan karar! ABD ve Kanada'da oy kullanma süresi 2 güne düşürüldü
YSK'dan tartışma yaratan karar! ABD ve Kanada'da oy kullanma süresi 2 güne düşürüldü
YSK'dan tartışma yaratan karar! ABD ve Kanada'da oy kullanma süresi 2 güne düşürüldü
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Amerika Birleşik Devletleri, Yüksek Seçim Kurulu, Türkiye, Kanada, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YSK, ABD ve Kanada'da oy kullanma sürelerini 5 günden 2 güne düşürünce büyük tartışma konusu oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: YSK, ABD ve Kanada'da oy kullanma sürelerini 5 günden 2 güne düşürünce büyük tartışma konusu oldu - Son Dakika
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