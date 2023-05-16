14 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimlerde adayların yüzde 50'yi geçememesi sonrasında Cumhurbaşkanlığı için 28 Mayıs tarihinde yeniden sandık başına geçilecek.
Yüksek Seçim Kurulu'nun daha önce açıkladığı seçim takvimine göre, ikinci tur için yurt dışında ve gümrük kapılarında oy verme işlemi 20 Mayıs'ta başlayıp 24 Mayıs'ta sona erecekti.
Ancak Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nden yapılan açıklama özellikle sosyal medyada yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Yapılan açıklama ile YSK'nın ABD ve Kanada'da oy verme işlemini 2 gün olarak değiştirdiği ifade edilirken, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan, kararın YSK tarafından alındığını kendilerinin bir dahili olmadığını açıkladı.
YSK'nın özellikle ABD ve Kanada'da oy kullanma sürelerini 2 güne düşürmesi sosyal medyada da büyük tepkilere neden oldu. İşte o tepkilerden bazıları;
Son Dakika › Güncel › YSK, ABD ve Kanada'da oy kullanma sürelerini 5 günden 2 güne düşürünce büyük tartışma konusu oldu - Son Dakika