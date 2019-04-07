Son Dakika Haberleri: Ysk, AK Parti'nin Ankara'da 13 İlçede Oyların Tamamının Tekrar Sayılması Talebini Reddetti.

Ysk, AK Parti'nin Ankara'da 13 İlçede Oyların Tamamının Tekrar Sayılması Talebini Reddetti.

5 dakika önce

YSK, AK Parti'nin Ankara'da 13 ilçede oyların tamamının tekrar sayılması talebini reddetti.

Ysk, AK Parti'nin Ankara'da 13 İlçede Oyların Tamamının Tekrar Sayılması Talebini Reddetti., System.String[]
YSK, AK Parti'nin Ankara'da 13 ilçede oyların tamamının tekrar sayılması talebini reddetti. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 07:49 Kaynak: İHA

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