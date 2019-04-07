Ysk, AK Parti'nin Ankara'da 13 İlçede Oyların Tamamının Tekrar Sayılması Talebini Reddetti
3 dakika önce
YSK, AK Parti'nin Ankara'da 13 ilçede oyların tamamının tekrar sayılması talebini reddetti.
YSK, AK Parti'nin Ankara'da 13 ilçede oyların tamamının tekrar sayılması talebini reddetti.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 07:51 Kaynak: İHA
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