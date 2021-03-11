YSK, baro seçimlerinin sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı günlerde yapılabileceğine hükmetti - Son Dakika

YSK, baro seçimlerinin sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı günlerde yapılabileceğine hükmetti
11.03.2021 10:23
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), baro seçimlerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı günlerde yapılabileceğine karar verdi.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), baro seçimlerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı günlerde yapılabileceğine karar verdi.
Alınan bilgiye göre, bazı ilçe seçim kurulları, baro seçimlerinin yapılıp yapılmayacağına ilişkin Kuruldan görüş istedi.
Gündem toplantısında konuyu görüşen YSK, askı ve seçim gününün sokağa çıkma kısıtlamasına denk gelmemesi halinde, belirlenen tedbirlere de uyularak seçimlerin yapılabileceğine hükmetti.
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