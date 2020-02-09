Ysk başkanı akkaya azerbaycan'da seçim mükemmel gidiyor - Son Dakika

YSK Başkanı Akkaya Azerbaycan'da seçim mükemmel gidiyor

Selen YALAZAZERBAYCAN,(DHA)- YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Muharrem Akkaya, Azerbaycan'da bugün gerçekleşen parlamento seçimlerine gözlemci olarak katıldı. Akkaya, Şu ana kadar herhangi bir sorun görmedik. Her şey mükemmel gidiyor dedi.

Azerbaycan'daki Merkezi Seçim Komitesi Başkanı Mezahir Penahov tarafından parlamento seçimleri için davet edilen YSK Başkanı Muharrem Akkaya, vatandaşlarının oy verdiği Azerbaycan Devlet Konservatuvarı 11 numaralı sandığın bulunduğu seçim noktasında değerlendirmede bulundu. Akkaya, yeni geldiği görevde henüz ikinci haftasını doldurduğunu belirterek, Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu Başkanı olarak göreve başladım. İlk yurt dışı gezimiz kardeş ülkemiz Azerbaycan'a kısmet oldu. Burada Azerbaycan Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Mazahir beyin davetlisi olarak geldik. Benimle beraber iki tane Yüksek Seçim Kurulu üyesi arkadaşım da burada dedi.

İki gündür Azerbaycan'da farklı temaslarda bulunduklarını ifade eden Akkaya, Bugün seçim günü. Oy kullanılan yerlerde gözlemde bulunuyoruz. İzlenimimiz; şu ana kadar herhangi bir sorun, sıkıntı görmedik. Her şey mükemmel gidiyor. Seçimin bir demokrasi şöleni içinde geçmesini temenni ediyoruz. Azerbaycan demokrasisinde başarılı bir sonuç doğurması istiyoruz. Azerbaycan halkına da Azerbaycanlı kardeşlerimize de hayırlı sonuçlar getirmesini diliyoruz diye konuştu.

Akşama kadar gözlemlerin devam edeceğini belirten Akkaya, gözlemlerin ardından izlenimlerini Azerbaycan kurulunda paylaşacağını belirterek, Örnek alacağımız şeyler varsa, yani mevzuat değiştirmeye gerektirmeyecek şeyler varsa değiştiriyoruz, mevzuat gerektiren şeyleri ise siyasiler ile de paylaşıyoruz ifadelerini kullandı.