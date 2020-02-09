YSK Başkanı Akkaya, Azerbaycan'daki seçimlere gözlemci olarak katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel YSK Başkanı Akkaya, Azerbaycan'daki seçimlere gözlemci olarak katıldı - Son Dakika

YSK Başkanı Akkaya, Azerbaycan'daki seçimlere gözlemci olarak katıldı

7 saat önce

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Muharrem Akkaya, Azerbaycan'da gözlemci olarak katıldığı erken genel seçimlerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

YSK Başkanı Akkaya, Azerbaycan'daki seçimlere gözlemci olarak katıldı, System.String[]

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Muharrem Akkaya, Azerbaycan'da gözlemci olarak katıldığı erken genel seçimlerine ilişkin değerlendirmede bulundu.


Azerbaycan'da erken genel seçimlerde oy kullanma işlemi sabah yerel saatle 08.00'de başladı. Azerbaycan Parlamentosunda 125 koltuk için bin 317 aday yarışacak. 5 bin 573 sandıkta 5 milyon 329 bin 461 kayıtlı seçmenin oy kullanması bekleniyor. Seçimi yaklaşık 66 bin yerli ve 850 yabancı gözlemci de izliyor. YSK Başkanı Muharrem Akkaya da gözlemci olarak Azerbaycan Merkezi Seçim Komitesi Başkanı Mezahir Penahov tarafından ülkeye davet edildi.


Akkaya, Azerbaycan Devlet Konservatuvarında 11 numaralı sandığın bulunduğu seçim noktasında değerlendirmede bulundu. Akkaya, "Ben malumunuz iki haftaya yeni geçti. Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu Başkanı olarak göreve başladım. İlk yurt dışı gezimiz kardeş ülkemiz Azerbaycan'a kısmet oldu. Burada Azerbaycan Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Mazahir Bey'in davetlisi olarak geldik. Benimle beraber iki tane Yüksek Seçim Kurulu üyesi arkadaşım da burada. İki gündür Azerbaycan'da değişik temaslarda bulunduk, gezdik. Bugün de seçim gözlemledik, seçim günü orada oy kullanılan yerlerde gözlemde bulunuyoruz. İzlenimimiz şu ana kadar herhangi bir sorun görmedik, sıkıntı görmedik. Her şey mükemmel gidiyor. Yani seçimin bir demokrasi şöleni içinde geçmesini temenni ediyoruz. Azerbaycan demokrasisinde başarılı bir sonuç doğurmasıır istiyoruz. Azerbaycan halkına da. Azerbaycanlı kardeşlerimize de hayırlı sonuçlar getirmesini diliyoruz. Daha gözleme yeni başladık. Akşama kadar gözlem yapacağız. Gözlem yaptıktan sonra arkadaşlarımızla bir araya geliyoruz ve bunu kurulda paylaşıyoruz. Örnek alacağımız şeyler varsa, yani mevzuat değiştirmeyi gerektirecek şeyler varsa değiştiriyoruz, mevzuat gerektiren şeyleri ise siyasilerle paylaşıyoruz" dedi. - BAKÜ

Yüksek Seçim Kurulu, Azerbaycan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 11:25 Kaynak: İHA
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