YSK Başkanı Akkaya'dan, "YSK raporunda 466 bin Suriyeli seçmen bulunduğu" iddiasına yalanlama Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

YSK Başkanı Akkaya'dan, "YSK raporunda 466 bin Suriyeli seçmen bulunduğu" iddiasına yalanlama Açıklaması

02.12.2022 19:16
YSK Başkanı Akkaya'dan, "YSK raporunda 466 bin Suriyeli seçmen bulunduğu" iddiasına yalanlama Açıklaması

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Muharrem Akkaya, seçmen kütüklerinin sürekli bilgi toplamayla her seçim döneminde güncellendiğini belirterek, ???"YSK'nin incelemelerinin ardından hazırlanan seçmen listeleri son derece güvenlidir.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Muharrem Akkaya, seçmen kütüklerinin sürekli bilgi toplamayla her seçim döneminde güncellendiğini belirterek, ???"YSK'nin incelemelerinin ardından hazırlanan seçmen listeleri son derece güvenlidir. Haberlerde iddia edildiği gibi bir raporumuz bulunmamaktadır." dedi.

Akkaya, "YSK'ya ait seçmen kütüğüne ilişkin raporlarda, Suriyeli seçmen sayısının 466 bin 105 olduğu" yönündeki haberlerle ilgili AA muhabirine açıklama yaptı.

Kurulun böyle bir rapor hazırlamadığını belirten Başkan Akkaya, "Seçmenleri doğum yerine göre kategorilendirdiğimiz bir çalışmamız da bulunmuyor." bilgisini verdi.

Akkaya, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü adres kayıt sistemindeki verilerin sürekli bilgi toplanarak, her seçim döneminde güncellendiğini anlattı.

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanun'un 47'nci maddesi gereğince bu listelerin, seçime katılma hakkına sahip siyasi partilere de verildiğini hatırlatan Akkaya, şunları söyledi:

"Seçmen kütükleri, sürekli bilgi toplanarak, her seçim döneminde güncelleniyor. Yapılan incelemelerin ardından listeler 'Sandık Bölgesi Askı Listesi' haline getiriliyor. İtiraz ve incelemelerin de tamamlamasıyla seçmen kütüğü listesi kesinleştirilerek, sandık seçmen listesi son halini alıyor."

İlgili yasa maddeleri uyarınca, bugüne kadar sistemin böyle işlediğini belirten Akkaya, "YSK'nin incelemelerinin ardından hazırlanan seçmen listeleri son derece güvenlidir. Haberlerde iddia edildiği gibi bir raporumuz bulunmamaktadır." dedi.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500

Yüksek Seçim Kurulu, YSK Başkanı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YSK Başkanı Akkaya'dan, 'YSK raporunda 466 bin Suriyeli seçmen bulunduğu' iddiasına yalanlama Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:21 Alex de Souza'nın Türkiye'ye dönüş sebebi Fenerbahçelilerle birlikte diğer takım taraftarlarını da kızdırdı
19:04 Cinsiyet değiştirme sorusu ünlü ilahiyatçı Mustafa Karataş'a soğuk terler döktürdü
18:36 Mauro Icardi'den çok sert Wanda Nara tepkisi: Medyaya açıklayamayız
18:26 Muharrem İnce, Beşar Esad'a mektup yazdığını anlattı! Yıllar önce görüşmek istemiş
18:24 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan tüm dünyaya Suriye mesajı: Operasyonlar devam edecek
18:06 Tekirdağ'da eski emniyet binasına giren hırsızlar yakayı ele verdi
17:57 Vatandaşları gasp eden sahte polisler yakayı ele verdi! Birinin belediye personeli olduğu belirlendi
17:50 Merkez Bankası Başkanı'na tepki gösteren İYİ Partili vekiller salonu terk etti: Açıklamaya korkuyorlar
17:33 Ukrayna'dan çarpıcı açıklama: Avrupa'daki diplomatik temsilciliklerimize kanlı paketler gönderildi
16:57 Yıkılan binadan tarihi traktör çıktı! 72 yıl önce dönemin milletvekili yapmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2022 20:01:48. #1.12#
SON DAKİKA: YSK Başkanı Akkaya'dan, "YSK raporunda 466 bin Suriyeli seçmen bulunduğu" iddiasına yalanlama Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement