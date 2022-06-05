YSK Başkanı Akkaya: "Sandıktan çıkacak sonucun kardeş Kazakistan'a hayırlı olmasını diliyorum" - Son Dakika
Üye Girişi

YSK Başkanı Akkaya: "Sandıktan çıkacak sonucun kardeş Kazakistan'a hayırlı olmasını diliyorum"

05.06.2022 12:47
YSK Başkanı Akkaya: "Sandıktan çıkacak sonucun kardeş Kazakistan'a hayırlı olmasını diliyorum"

NUR Türkiye Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Muharrem Akkaya, Kazakistan'da anayasa değişikliği için yapılan referandumdan çıkacak sonucun kardeş ülkeye hayırlı olmasını diledi.

NUR Türkiye Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Muharrem Akkaya, Kazakistan'da anayasa değişikliği için yapılan referandumdan çıkacak sonucun kardeş ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Kazakistan'daki anayasa referandumunu takip etmek için başkent Nur Sultan'a gelen Akkaya, sandık başında incelemelerde bulundu.

Görevlilerden bilgi alan Akkaya, aynı zamanda oylarını kullanan vatandaşlarla sohbet etti.

Akkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kazakistan Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Nurlan Abdirov'un daveti üzerine ülkeye geldiklerini ve referandum öncesi Türkistan'da da hazırlıkları gözlemlediklerini söyledi.

Referandumun çok iyi organize edildiğini kaydeden Akkaya, "Referandum doğrudan demokrasinin bir yöntemi. Kazakistan'da 27 yıl sonra ilk defa bir referandum yapılıyor. Bu referandumla anayasanın üçte bir değişikliği halkın görüşüne sunuluyor. Çok büyük bir rağbet olduğunu gözlemliyoruz." dedi.

Akkaya, önemli olan halkın iradesinin sandığa yansıması olduğunu vurgulayarak, "Sandıktan çıkacak sonucun kardeş Kazakistan'a hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Ziyareti kapsamında Kazak mevkidaşıyla da bir araya geldiğini dile getiren Akkaya, "Türkiye'nin çok büyük seçim tecrübesi var. Karşılıklı bilgi, tecrübe ve deneyim aktarımı imkanları konusunda Kazakistan ile mutabık kaldık." ifadelerini kullandı.

Akkaya'ya, Nur Sultan ziyaretinde YSK üyesi Kürşat Hamurcu eşlik ediyor.

YSK Başkanı Akkaya: Sandıktan çıkacak sonucun kardeş Kazakistan'a hayırlı olmasını diliyorum
YSK Başkanı Akkaya: Sandıktan çıkacak sonucun kardeş Kazakistan'a hayırlı olmasını diliyorum
YSK Başkanı Akkaya: Sandıktan çıkacak sonucun kardeş Kazakistan'a hayırlı olmasını diliyorum

YORUMLAR
500
Uygun fiyatlı POCO F4'ün özellikleri ortaya çıktı! Uygun fiyatlı POCO F4'ün özellikleri ortaya çıktı! Daha yaşanabilir bir Denizli için yürüdüler Daha yaşanabilir bir Denizli için yürüdüler
Kaynak: AA

Yüksek Seçim Kurulu, Kazakistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YSK Başkanı Akkaya: 'Sandıktan çıkacak sonucun kardeş Kazakistan'a hayırlı olmasını diliyorum' - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:13 Feci kaza! Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ait otomobil ile askeri araç çarpıştı: 1 ölü
18:11 Ümit Özdağ'dan "Sığınmacılar kargo paketi değil" diyen Mustafa Sarıgül'e cevap: Milli güvenlik konuları Şişli'de imar izni vermeye benzemez
18:09 A Milli Erkek Voleybol Takımı şampiyonluğa yürüyor! Portekiz'i 3-0 mağlup ederek finale yükseldiler!
18:08 Türkiye'deki 3 kişiden biri! Devlet Bahçeli'nin hediye ettiği araca gözü gibi bakıyor
17:21 Eski futbolcusu Celil Sağır kalp krizi geçirdi, tedavisi sürüyor!
17:14 Real Madrid'in başantrenörü Pablo Laso sabah saatlerinde kalp krizi geçirdi! İşte güncel durumu
17:12 Bilim insanları kıyamet hazırlıklarına başladı! İşte araştırma sonuçları
16:39 Beşiktaş'ın en büyük fiyaskolarından biri! Douglas'ın yeni mesleği herkesi şaşırttı
16:23 Kocasının gözü önünde başka bir kadınla cinsel ilişkiye girdi, tepkiler çığ gibi
16:07 Mehmet Ali Erbil'den Tuğba Ekinci'nin iddialı klibine yorum geldi: İşte kadın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2022 18:54:35. #1.11#
SON DAKİKA: YSK Başkanı Akkaya: "Sandıktan çıkacak sonucun kardeş Kazakistan'a hayırlı olmasını diliyorum" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement