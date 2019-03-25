Ysk Başkanı Güven: "23 Mart'ta Yenilenen Listelere Göre, Vefat Eden, Askere Giden, Vatandaşlık...
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YSK Başkanı Güven: "23 Mart'ta yenilenen listelere göre, vefat eden, askere giden, vatandaşlık kaybeden 146 bin 669 seçmen oy kullanamaz hale geldi"
YSK Başkanı
Güven: " 23 Mart
'ta yenilenen listelere göre, vefat eden, askere giden, vatandaşlık kaybeden 146 bin 669 seçmen oy kullanamaz hale geldi"
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 01:15 Kaynak: AA
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