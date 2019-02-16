Son Dakika Haberleri: Ysk Başkanı Güven: "Beyan Edilen Yerleşim Yerinde Oturmadığı Belirlenerek Kaydı Dondurulan Seçmen...

Ysk Başkanı Güven: "Beyan Edilen Yerleşim Yerinde Oturmadığı Belirlenerek Kaydı Dondurulan Seçmen...

44 dakika önce

YSK Başkanı Güven: "Beyan edilen yerleşim yerinde oturmadığı belirlenerek kaydı dondurulan seçmen sayısı 91 bin 93."

Ysk Başkanı Güven:
YSK Başkanı Güven: "Beyan edilen yerleşim yerinde oturmadığı belirlenerek kaydı dondurulan seçmen sayısı 91 bin 93."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 11:09 Kaynak: AA

YSK Başkanı, Güncel
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