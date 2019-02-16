Ysk Başkanı Güven: "Beyan Edilen Yerleşim Yerinde Oturmadığı Belirlenerek Kaydı Dondurulan Seçmen...
44 dakika önce
YSK Başkanı Güven: "Beyan edilen yerleşim yerinde oturmadığı belirlenerek kaydı dondurulan seçmen sayısı 91 bin 93."
YSK Başkanı
Güven: "Beyan edilen yerleşim yerinde oturmadığı belirlenerek kaydı dondurulan seçmen sayısı 91 bin 93."
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 11:09 Kaynak: AA
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