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YSK Başkanı Güven: "Biyometrik kimlik uygulamasına geçilmesi, oy zarfının kaldırılması gerekir. YSK...
7 saat önce
YSK Başkanı Güven: "Biyometrik kimlik uygulamasına geçilmesi, oy zarfının kaldırılması gerekir. YSK buna hazır."
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 11:58 Kaynak: AA
YSK Başkanı Güven: "Biyometrik kimlik uygulamasına geçilmesi, oy zarfının kaldırılması gerekir. YSK buna hazır."
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