Ysk Başkanı Güven: "Bugün İtibarıyla Güncel Yurt İçi Seçmen Sayısı 57 Milyon 78 Bin 461, Tahmini...
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YSK Başkanı Güven: "Bugün itibarıyla güncel yurt içi seçmen sayısı 57 milyon 78 bin 461, tahmini sandık sayısı 194 bin 715'tir.
YSK Başkanı
Güven: "Bugün itibarıyla güncel yurt içi seçmen sayısı 57 milyon 78 bin 461, tahmini sandık sayısı 194 bin 715'tir."
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 02:11 Kaynak: AA
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