Son Dakika Haberleri: Ysk Başkanı Güven: "Bugün İtibarıyla Güncel Yurt İçi Seçmen Sayısı 57 Milyon 78 Bin 461, Tahmini...

Ysk Başkanı Güven: "Bugün İtibarıyla Güncel Yurt İçi Seçmen Sayısı 57 Milyon 78 Bin 461, Tahmini...

58 dakika önce

YSK Başkanı Güven: "Bugün itibarıyla güncel yurt içi seçmen sayısı 57 milyon 78 bin 461, tahmini sandık sayısı 194 bin 715'tir.

Ysk Başkanı Güven:
YSK Başkanı Güven: "Bugün itibarıyla güncel yurt içi seçmen sayısı 57 milyon 78 bin 461, tahmini sandık sayısı 194 bin 715'tir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 02:11 Kaynak: AA

YSK Başkanı, Güncel
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