Son Dakika Haberleri: Ysk Başkanı Güven: "Bugüne Kadarki Seçimlerle İlgili Mükerrer Seçmen, Mükerrer Oy Kullanma,...

Ysk Başkanı Güven: "Bugüne Kadarki Seçimlerle İlgili Mükerrer Seçmen, Mükerrer Oy Kullanma,...

11 dakika önce

YSK Başkanı Güven: "Bugüne kadarki seçimlerle ilgili mükerrer seçmen, mükerrer oy kullanma, fazladan oy kullanma diye bir itiraz gelmedi.

Ysk Başkanı Güven:
YSK Başkanı Güven: "Bugüne kadarki seçimlerle ilgili mükerrer seçmen, mükerrer oy kullanma, fazladan oy kullanma diye bir itiraz gelmedi."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 09:46 Kaynak: AA

YSK Başkanı, Güncel
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