Ysk Başkanı Güven: "Bugüne Kadarki Seçimlerle İlgili Mükerrer Seçmen, Mükerrer Oy Kullanma,...
11 dakika önce
YSK Başkanı Güven: "Bugüne kadarki seçimlerle ilgili mükerrer seçmen, mükerrer oy kullanma, fazladan oy kullanma diye bir itiraz gelmedi.
YSK Başkanı Güven: "Bugüne kadarki seçimlerle ilgili mükerrer seçmen, mükerrer oy kullanma, fazladan oy kullanma diye bir itiraz gelmedi."
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 09:46 Kaynak: AA
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