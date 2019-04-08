Son Dakika Haberleri: Ysk Başkanı Güven'den Açıklama

Ysk Başkanı Güven'den Açıklama

48 dakika önce

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, "Yargı süreci devam ediyor, herhangi bir açıklama yapmam." dedi.

Ysk Başkanı Güven'den Açıklama, System.String[]
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, "Yargı süreci devam ediyor, herhangi bir açıklama yapmam." dedi.

Güven, YSK binası önünde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir basın mensubunun süreçle ilgili sorusuna Güven, "Yargı süreci devam ediyor, herhangi bir değerlendirme yapmam. Yargı süreci devam ettiği için mümkün değil." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:32 Kaynak: AA

Sadi Güven, YSK Başkanı, Yüksek Seçim Kurulu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tuğba Özay'dan Ünlü Erkekler Hakkında İtiraf Gibi Açıklama: İşim Olmaz YSK Başkanı Sadi Güven: Yargı Süreci Devam Ediyor Son Dakika! Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'daki Son Durumu Değerlendirip Rakam Verdi Son Dakika! CHP, İmamoğlu'nun Mazbatasının Verilmesi İçin YSK'ya Başvurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.4.2019 11:20:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ysk Başkanı Güven'den Açıklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]