Ysk Başkanı Güven'den Açıklama
48 dakika önce
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, "Yargı süreci devam ediyor, herhangi bir açıklama yapmam." dedi.
Yüksek Seçim Kurulu
(YSK) Başkanı Sadi Güven
, "Yargı süreci devam ediyor, herhangi bir açıklama yapmam." dedi.
Güven, YSK binası önünde gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Bir basın mensubunun süreçle ilgili sorusuna Güven, "Yargı süreci devam ediyor, herhangi bir değerlendirme yapmam. Yargı süreci devam ettiği için mümkün değil." ifadesini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:32 Kaynak: AA
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