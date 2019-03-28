YSK Başkanı Güven'den 'seçim güvenliği' açıklaması
1 saat önce
YSK Başkanı Güven, "Seçimlerle ilgili her türlü güvenlik tedbirini aldık.
YSK Başkanı Güven, "Seçimlerle ilgili her türlü güvenlik tedbirini aldık. Fiziki güvenlikleri aldık ama onun ötesinde seçimin kendi güvenliğiyle ilgili de tedbirler aldık." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 10:02
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