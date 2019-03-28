YSK Başkanı Güven'den 'seçim güvenliği' açıklaması

YSK Başkanı Güven, "Seçimlerle ilgili her türlü güvenlik tedbirini aldık.

YSK Başkanı Güven, "Seçimlerle ilgili her türlü güvenlik tedbirini aldık. Fiziki güvenlikleri aldık ama onun ötesinde seçimin kendi güvenliğiyle ilgili de tedbirler aldık." dedi.

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