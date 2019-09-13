Ysk başkanı güven'e 'hakaret' davasında beraat çıktı

YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven'e sosyal medya hesabından hakaret ettiği suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Nimet S., "Dokunmatik telefon kullanmaktayım, farkında olmadan bunu yapmışım" diyerek, kendisini savundu. Mahkeme, sanığın paylaşımının kaba ve nezaket dışı davranış niteliğinde olduğuna hükmederek beraat kararı verdi.Ankara'da oturan Nimet S.'nin, 24 Haziran 2018 seçim günü Facebook hesabında, YSK Başkanı Sadi Güven'e yönelik hakaret içerikli paylaşım yaptığı iddia edildi. Şikayet üzerine Nimet S. hakkında Ankara 42'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'hakaret' suçundan dava açıldı. 3 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılanan Nimet S. savunmasında, şikayet konusu ifadelerin seçim günü kendi profil sayfasından bilinçsizce paylaştığını ileri sürerek, "Facebook'ta gördüğüm bir paylaşımı bilinçsiz olarak paylaşmışım, ben dokunmatik telefon kullanmaktayım, farkında olmadan bunu yapmışım, kesinlikle müştekiye hakaret etme kastım yoktur, bilerek yapmış değilim" dedi.'İFADE HÜRRİYETİNİ KULLANMIŞTIR'Sanık avukatı Mehtap Demirhan da Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına ve yerleşik yargı kararlarına göre söz konusu ifadelerin kaba söz olarak kabul edildiğini ve hakaret suçu sayılmadığını iddia etti. Konu ile ilgili Yargıtay kararlarını emsal gösteren Demirhan, "Müvekkilimin konumu, samimi anlatımı, müştekiyi tanımaması, açıkça sövmenin olmaması, kamu görevlisinin yerine getirdiği göreve karşı eleştiri sınırını aşmayan ağır eleştiri, kaba, rahatsız edici şikayetin söz konusu olması gözetildiğinde, müvekkil Anayasa'ya ve AİHM kararlarına göre ifade hürriyetini kullanmıştır" dedi.BERAAT KARARIMahkeme heyeti sanık Nimet S.'nin kullandığı ifadeleri, Güven'in şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmadığına hükmedip, 'kaba ve nezaket dışı davranış' olarak nitelendirerek beraat kararı verdi.