Son Dakika Haberleri: Ysk Başkanı Güven: "Ekrem İmamoğlu'nun 4 Milyon 159 Bin 650, Binali Bey'in 4 Milyon 131 Bin 761 Oyu...

Ysk Başkanı Güven: "Ekrem İmamoğlu'nun 4 Milyon 159 Bin 650, Binali Bey'in 4 Milyon 131 Bin 761 Oyu...

1 saat önce

YSK Başkanı Güven: "Ekrem İmamoğlu'nun 4 milyon 159 bin 650, Binali Bey'in 4 milyon 131 bin 761 oyu sisteme tanımlanmış vaziyette.

Ysk Başkanı Güven:
YSK Başkanı Güven: " Ekrem İmamoğlu'nun 4 milyon 159 bin 650, Binali Bey'in 4 milyon 131 bin 761 oyu sisteme tanımlanmış vaziyette."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 10:33 Kaynak: AA

YSK Başkanı, Ekrem İmamoğlu, Güncel
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ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ysk Başkanı Güven: "Ekrem İmamoğlu'nun 4 Milyon 159 Bin 650, Binali Bey'in 4 Milyon 131 Bin 761 Oyu...
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