Son Dakika Haberleri: Ysk Başkanı Güven: "(Geçersiz Oyların Yeniden Sayılması) Bu İlk Defa Alınan Bir Karar Değil, Bundan...

Ysk Başkanı Güven: "(Geçersiz Oyların Yeniden Sayılması) Bu İlk Defa Alınan Bir Karar Değil, Bundan...

25 dakika önce

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, YSK binası önünde gazetecilere açıklama yaptı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, YSK binası önünde gazetecilere açıklama
yaptı.

YSK Başkanı Güven: "( İstanbul'da geçersiz oyların yeniden sayılması) Bu ilk defa alınan bir karar değil, bundan önceki seçimlerde de uygulanmıştı."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 10:53 Kaynak: AA

Sadi Güven, YSK Başkanı, Yüksek Seçim Kurulu, Güncel
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