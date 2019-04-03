Ysk Başkanı Güven: "(Geçersiz Oyların Yeniden Sayılması) Bu İlk Defa Alınan Bir Karar Değil, Bundan...
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, YSK binası önünde gazetecilere açıklama yaptı.
Yüksek Seçim Kurulu
(YSK) Başkanı Sadi Güven
, YSK binası önünde gazetecilere açıklama
yaptı. YSK Başkanı
Güven: "( İstanbul
'da geçersiz oyların yeniden sayılması) Bu ilk defa alınan bir karar değil, bundan önceki seçimlerde de uygulanmıştı."
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 10:53 Kaynak: AA
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