Ysk Başkanı Güven: "Geçici Sonuçlar Siyasi Partilerle Paylaşıldı. İtiraz Süreci Devam Ediyor"
39 dakika önce
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, "İtiraz olmayan yerlerde mazbatalar verilecek.
Yüksek Seçim Kurulu
(YSK) Başkanı Sadi Güven
, "İtiraz olmayan yerlerde mazbatalar verilecek." dedi.
Güven, YSK Binası önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimlerin sona erdiğini ve geçici sonuçların siyasi partilerle paylaşıldığını söyledi.
Dünden itibaren de itiraz sürecinin başladığını ve bu sürecin devam ettiğini belirten Güven, ilçe ve il seçim kurullarının itiraz olması durumunda kararlarını vereceğini ifade etti.
Bugün saat 15.00'e kadar ilçe seçim kurullarına itiraz süresinin olduğunu dile getiren Güven, "İlçe seçim kurullarının 2 günlük bir karar verme süresi var. İl seçim kurullarında bir günlük itiraz süresi var. Onlar da 2 günlük bir süre içerisinde itirazlara karar verecekler. Sonra 3 gün içerisinde de isterlerse bize gelecekler. Süreç bu şekilde işleyecek."
Mazbatalarla ilgili soruya Sadi Güven, "İtiraz olmayan yerlerde mazbatalar verilecek." cevabını verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 10:07 Kaynak: AA
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