YSK Başkanı Güven: "Görevde bulunduğum 7 yıllık sürede 8 seçim yapıldı. - Son Dakika
Son Dakika Güncel YSK Başkanı Güven: 'Görevde bulunduğum 7 yıllık sürede 8 seçim yapıldı. - Son Dakika

YSK Başkanı Güven: "Görevde bulunduğum 7 yıllık sürede 8 seçim yapıldı.

7 saat önce

YSK Başkanı Güven: "Görevde bulunduğum 7 yıllık sürede 8 seçim yapıldı.

YSK Başkanı Güven:

YSK Başkanı Güven: "Görevde bulunduğum 7 yıllık sürede 8 seçim yapıldı. Seçimlerin hep sağlıklı, güvenilir şekilde yapılması için gayret sarf ettik."

YSK Başkanı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 11:56 Kaynak: AA
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