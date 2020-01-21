Son Dakika › Güncel › YSK Başkanı Güven: 'Görevde bulunduğum 7 yıllık sürede 8 seçim yapıldı. - Son Dakika
YSK Başkanı Güven: "Görevde bulunduğum 7 yıllık sürede 8 seçim yapıldı.
7 saat önce
YSK Başkanı Güven: "Görevde bulunduğum 7 yıllık sürede 8 seçim yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 11:56 Kaynak: AA
YSK Başkanı Güven: "Görevde bulunduğum 7 yıllık sürede 8 seçim yapıldı. Seçimlerin hep sağlıklı, güvenilir şekilde yapılması için gayret sarf ettik."
Son Dakika İzmir'de yakalanan FETÖ'nün kritik ismi Yusuf Bekmezci'nin gizli görevi ortaya çıktı! Kadın cinayetleri son bulmuyor! İki kadın pompalı tüfekle öldürüldü Duruşmada kahreden an! Ailesini katleden kişilere yazdığı mektubu gözyaşları içinde okudu Ölümüyle Türkiye'yi yasa boğan Ceren Özdemir'in günlük notları ortaya çıktı