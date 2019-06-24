YSK Başkanı Güven: İmamoğlu %54,21, Yıldırım %44,99 oy oranına ulaştı
27 dakika önce
YSK Başkanı Güven: İmamoğlu %54,21, Yıldırım, %44,99 oy oranına ulaştı
YSK Başkanı
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 11:23
Güven İstanbul
seçim sonuçlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Seçim sonuçlarına ilişkin verilerin yüzde 100'ünün sisteme girdiğini belirten Güven, "Tüm rakamlar sisteme işlendi. İmamoğlu
%54,21, Yıldırım %44,99 oy oranına ulaştı. Katılım oranı %84,5 oldu." dedi.
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