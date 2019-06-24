YSK Başkanı Güven: İmamoğlu yüzde 54.21, Yıldırım, yüzde 44.99 oy aldı



YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminde Ekrem İmamoğlu'nun yüzde 54.21, Binali Yıldırım'ın yüzde 44.99 oy aldığını açıkladı.

YSK Başkanı Güven, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi sonuçları hakkında gazetecilere açıklamada bulundu. Seçimin sonuçlandığını belirten Güven, rakamların yüzde yüzünün YSK sistemine işlendiğini söyledi. Güven, 10 milyon 560 bin 963 kayıtlı seçmenin, 8 milyon 925 bin 63'ünün sandığa gittiğini belirterek, "Geçerli oy 8 milyon 746 bin 464, geçersiz oy 178 bin 599, katılım oranı ise yüzde 84.5 olarak gerçekleşmiştir. Adayların aldığı oylar; Ekrem İmamoğlu 4 milyon 741 bin 868, yüzde 54.21, Binali Yıldırım 3 milyon 935 bin 453, yüzde 44.99, Necdet Gökçınar 47 bin 829 yüzde 0.55, Mustafa İlker Yücel 14 bin 545, yüzde 0.17 olarak gerçekleşmiştir. Sisteme taranarak bütün oylar girilmiştir" diye konuştu.

'SEÇİMİN ÜLKEMİZE HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM'

İtiraz hakkı olan siyasi partilerin Salı günü saat 15.00'e kadar sonuçlara itiraz edebileceğini aktaran Güven, "İlçe Seçim Kurulu'muz bunu inceleyerek Perşembe günü saat 17.00'ye kadar karara bağlayacaktır. İl Seçim Kurulu'na da Cuma günü saat 17.00'ye kadar itiraz olacak. İl Seçim Kurulu'nun itirazlara karşı cevap verme süresi 2 gün. Onun kararından sonra da YSK'ya 3 gün içinde itiraz hakkı var. Olağan itiraz süreci bu şekilde işleyecek itiraz olursa. Seçimin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

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Haber-Kamera: Arda ERDOĞAN-Erdal KATIRANCI/ANKARA,