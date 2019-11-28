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YSK Başkanı Güven'in acı günü

6 saat önce

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven'in Dursunbey'de ikamet eden teyzesi vefat etti.

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Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven'in Dursunbey'de ikamet eden teyzesi vefat etti.

YSK Başkanı Sadi Güven'in Balıkesir'in Dursunbey ilçesi Gölçedağ Mahallesi'nde ikamet eden teyzesi Ayşe Ertunç (89) geçirdiği bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Merhumenin bugün öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Gökçedağ Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi. Teyzesinin ölüm haberini alan Sadi Güven'in, cenaze için Ankara'dan Dursunbey'e hareket ettiği öğrenildi.

(Hüdayi Demirhan/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 10:35 Kaynak: İHA
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