YSK Başkanı Güven'in ret oyu gerekçesi açıklandı
8 saat önce
Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Güven, "Sandık kurullarının kuruluşuna ilişkin işlemlerin kesinleşmesinden sonra bu kuruluşa karşı yapılacak itirazlar seçimden sonra o seçimlerin iptali için tek başına bir itiraz sebebi olarak ileri sürülemez" ifadelerini kullandı.
Yüksek Seçim Kurulu
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 09:52
Başkanı Güven, "Sandık kurullarının kuruluşuna ilişkin işlemlerin kesinleşmesinden sonra bu kuruluşa karşı yapılacak itirazlar seçimden sonra o seçimlerin iptali için tek başına bir itiraz sebebi olarak ileri sürülemez" ifadelerini kullandı.
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