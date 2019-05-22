Son Dakika Haberleri: YSK Başkanı Güven'in ret oyu gerekçesi açıklandı

YSK Başkanı Güven'in ret oyu gerekçesi açıklandı

8 saat önce

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Güven, "Sandık kurullarının kuruluşuna ilişkin işlemlerin kesinleşmesinden sonra bu kuruluşa karşı yapılacak itirazlar seçimden sonra o seçimlerin iptali için tek başına bir itiraz sebebi olarak ileri sürülemez" ifadelerini kullandı.

YSK Başkanı Güven'in ret oyu gerekçesi açıklandı, System.String[]
Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Güven, "Sandık kurullarının kuruluşuna ilişkin işlemlerin kesinleşmesinden sonra bu kuruluşa karşı yapılacak itirazlar seçimden sonra o seçimlerin iptali için tek başına bir itiraz sebebi olarak ileri sürülemez" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 09:52 
Yüksek Seçim Kurulu, Ekonomi
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