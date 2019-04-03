Son Dakika Haberleri: Ysk Başkanı Güven: "İstanbul'da 8 İlçede Çoğunlukla Geçersiz Oylar Yeniden Sayılacak.

Ysk Başkanı Güven: "İstanbul'da 8 İlçede Çoğunlukla Geçersiz Oylar Yeniden Sayılacak.

27 dakika önce

YSK Başkanı Güven: "İstanbul'da 8 ilçede çoğunlukla geçersiz oylar yeniden sayılacak.

YSK Başkanı Güven: " İstanbul'da 8 ilçede çoğunlukla geçersiz oylar yeniden sayılacak. Bu ilk defa alınan bir karar değil, bundan önceki seçimlerde de uygulanmıştı. İtiraz edilmeyen yerlerde mazbatalar veriliyor"

ANKARA - YSK Başkanı Sadi Güven, "İstanbul'da 8 ilçede çoğunlukla geçersiz oylar yeniden sayılacak. Bu ilk defa alınan bir karar değil, bundan önceki seçimlerde de uygulanmıştı. İtiraz edilmeyen yerlerde mazbatalar veriliyor" açıklamasında bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 10:51 Kaynak: İHA

Sadi Güven, YSK Başkanı, İstanbul, Politika
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