Ysk Başkanı Güven: "İstanbul'da 8 İlçede Çoğunlukla Geçersiz Oylar Yeniden Sayılacak.
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YSK Başkanı Güven: "İstanbul'da 8 ilçede çoğunlukla geçersiz oylar yeniden sayılacak.
YSK Başkanı
Güven: " İstanbul
'da 8 ilçede çoğunlukla geçersiz oylar yeniden sayılacak. Bu ilk defa alınan bir karar değil, bundan önceki seçimlerde de uygulanmıştı. İtiraz edilmeyen yerlerde mazbatalar veriliyor"
ANKARA - YSK Başkanı Sadi Güven
, "İstanbul'da 8 ilçede çoğunlukla geçersiz oylar yeniden sayılacak. Bu ilk defa alınan bir karar değil, bundan önceki seçimlerde de uygulanmıştı. İtiraz edilmeyen yerlerde mazbatalar veriliyor" açıklamasında bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 10:51 Kaynak: İHA
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