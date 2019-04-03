Son Dakika Haberleri: Ysk Başkanı Güven: "(İstanbul'da Geçersiz Oyların Yeniden Sayılması) Bu İlk Defa Alınan Bir Karar...

Ysk Başkanı Güven: "(İstanbul'da Geçersiz Oyların Yeniden Sayılması) Bu İlk Defa Alınan Bir Karar...

44 dakika önce

YSK Başkanı Güven: "(İstanbul'da geçersiz oyların yeniden sayılması) Bu ilk defa alınan bir karar değil, bundan önceki seçimlerde de uygulanmıştı.

YSK Başkanı Güven: "( İstanbul'da geçersiz oyların yeniden sayılması) Bu ilk defa alınan bir karar değil, bundan önceki seçimlerde de uygulanmıştı."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 10:39 Kaynak: AA

YSK Başkanı, İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da 7 İlçede Oy Sayımı Durdu, YSK Olağanüstü Toplandı Son Dakika! YSK Başkanı Sadi Güven: Mazbatalar İçin Sonuçları Bekliyoruz Oy Sayım İşlemi Devam Ederken İmamoğlu ve Yıldırım Arasındaki Fark Azalmaya Başladı Devletten İşverene Her İşçi İçin 3 Bin 134 Lira Destek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.4.2019 11:23:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ysk Başkanı Güven: "(İstanbul'da Geçersiz Oyların Yeniden Sayılması) Bu İlk Defa Alınan Bir Karar...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]