Ysk Başkanı Güven: "(İstanbul'da Geçersiz Oyların Yeniden Sayılması) Bu İlk Defa Alınan Bir Karar...
44 dakika önce
YSK Başkanı Güven: "(İstanbul'da geçersiz oyların yeniden sayılması) Bu ilk defa alınan bir karar değil, bundan önceki seçimlerde de uygulanmıştı.
YSK Başkanı
Güven: "( İstanbul
'da geçersiz oyların yeniden sayılması) Bu ilk defa alınan bir karar değil, bundan önceki seçimlerde de uygulanmıştı."
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 10:39 Kaynak: AA
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