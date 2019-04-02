Son Dakika Haberleri: Ysk Başkanı Güven: "İtiraz Bir Süreç. Bu Süreç Devam Edecek"

Ysk Başkanı Güven: "İtiraz Bir Süreç. Bu Süreç Devam Edecek"

1 saat önce

YSK Başkanı Güven: "İtiraz bir süreç. Bu süreç devam edecek"ANKARA - YSK Başkanı Sadi Güven, "İtiraz bir süreç. Bu süreç devam edecek" açıklamasında bulundu.

YSK Başkanı Güven: "İtiraz bir süreç. Bu süreç devam edecek"

ANKARA - YSK Başkanı Sadi Güven, "İtiraz bir süreç. Bu süreç devam edecek" açıklamasında bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 08:00 Kaynak: İHA

Sadi Güven, YSK Başkanı, Politika
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