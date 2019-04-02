Son Dakika Haberleri: Ysk Başkanı Güven: İtiraz Olmayan Yerlerde Mazbatalar Verilecek

Ysk Başkanı Güven: İtiraz Olmayan Yerlerde Mazbatalar Verilecek

18 dakika önce

YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, "İlçe seçim kurullarının 2 günlük karar verme süresi var. İtiraz olmayan yerlerde mazbatalar verilecek" dedi.

Ysk Başkanı Güven: İtiraz Olmayan Yerlerde Mazbatalar Verilecek, System.String[]
YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, "İlçe seçim kurullarının 2 günlük karar verme süresi var. İtiraz olmayan yerlerde mazbatalar verilecek" dedi.

YSK binası önünde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Sadi Güven, seçimlerin sona erdiğini ve geçici sonuçların siyasi partilerle paylaşıldığını söyledi. Dünden itibaren itiraz sürecinin başladığını ve bu sürecin devam ettiğini belirten Güven, ilçe ve il seçim kurullarının itiraz olması durumunda kararlarını vereceğini kaydetti. Bugün saat 15.00'e kadar ilçe seçim kurullarına itiraz süresi olduğunu belirten Güven, "İlçe seçim kurullarının 2 günlük bir karar verme süresi var. İl seçim kurullarında bir günlük itiraz süresi var. Onlar da 2 günlük bir süre içerisinde itirazlara karar verecekler. Sonra 3 gün içerisinde de isterlerse bize gelecekler. Süreç bu şekilde işleyecek" dedi.

YSK Başkanı Güven, mazbatalarla ilgili soruya ise "İtiraz olmayan yerlerde mazbatalar verilecek" diye yanıt verdi.

- Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 10:23 Kaynak: DHA

Sadi Güven, YSK Başkanı, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ayşe Özyılmazel, Ekrem İmamoğlu'na Övgü Yağdırdı Oy Kullandığınız Sandıktan Hangi Partiye Kaç Oy Çıktı? İşte Sandık Sorgulama Aracı Kanal D'nin Eski Spikeri İrfan Değirmenci Yeni TV Kanalını Açıkladı! Ali Koç Açıkladı: Basketbolda Kesinlikle Küçülme Olmayacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.4.2019 10:41:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ysk Başkanı Güven: İtiraz Olmayan Yerlerde Mazbatalar Verilecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]