Son Dakika Haberleri: YSK Başkanı Güven: "Kanuna aykırı sandık kurulu görevlendirmelerini yapan ilçe seçim kurulu başkan...
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YSK Başkanı Güven: "Kanuna aykırı sandık kurulu görevlendirmelerini yapan ilçe seçim kurulu başkan...

40 dakika önce

YSK Başkanı Güven: "Kanuna aykırı sandık kurulu görevlendirmelerini yapan ilçe seçim kurulu başkan ve üyeleri ile seçim müdürleri ve diğer sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmiştir.

YSK Başkanı Güven:
YSK Başkanı Güven: "Kanuna aykırı sandık kurulu görevlendirmelerini yapan ilçe seçim kurulu başkan ve üyeleri ile seçim müdürleri ve diğer sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmiştir." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 12:39 Kaynak: İHA
YSK Başkanı, Güncel
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