Son Dakika Haberleri: Ysk Başkanı Güven: Kararlar Uygulamaya Başladığı Andan İtibaren Sonuna Kadar Gidilmeli (2)

Ysk Başkanı Güven: Kararlar Uygulamaya Başladığı Andan İtibaren Sonuna Kadar Gidilmeli (2)

36 dakika önce

YSK BAŞKANI GÜVEN, AÇIKLAMA YAPMADAN BİNADAN AYRILDIYüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, kurul üyeleriyle yaptığı değerlendirme toplantısının ardından YSK binasından ayrıldı.

Ysk Başkanı Güven: Kararlar Uygulamaya Başladığı Andan İtibaren Sonuna Kadar Gidilmeli (2), System.String[]
YSK BAŞKANI GÜVEN, AÇIKLAMA YAPMADAN BİNADAN AYRILDI

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, kurul üyeleriyle yaptığı değerlendirme toplantısının ardından YSK binasından ayrıldı.

Başkan Güven, saat 10.00'da YSK'ya gelerek, kurul üyeleriyle değerlendirme toplantısı yaptı. Yaklaşık 10 saat burada kalan Güven, açıklamada yapmadan binadan ayrıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 09:29 Kaynak: DHA

Sadi Güven, YSK Başkanı, Yüksek Seçim Kurulu, Güncel
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