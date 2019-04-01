Son Dakika Haberleri: Ysk Başkanı Güven: "Kesinti Olup Giderildi"

Ysk Başkanı Güven: "Kesinti Olup Giderildi"

1 saat önce

YSK Başkanı Güven: "Kesinti olup giderildi" ANKARA - YSK Başkanı Sadi Güven, "Seçim sonuçlandı.

YSK Başkanı Güven: "Kesinti olup giderildi" ANKARA - YSK Başkanı Sadi Güven, "Seçim sonuçlandı. Kesin seçim sonuçlarını en kısa sürede açıklayacağız. Teknik gereklilik nedeniyle yapılan işlem sonucunda siyasi partilerimizin veri çekme sürecinde bir kesinti olup giderilmiştir" dedi.
Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, 31 Mart yerel seçimlerinin tamamlanmasıyla beraber gece saat 23.25'te kameraların karşısına geçerek önemli açıklamalarda bulundu. Seçimin sonuçlandığını ilan eden Güven, 57 milyon 58 bin 636 oy kullanma hakkına sahip seçmenin, 195 bin 784 sandıkta oy kullandığını aktardı.
Güven, sandık kurullarınca sayım ve döküm işlemleri sonucu tutulan sayım döküm cetveli, sandık sonuç tutanaklarının ilçe seçim kurullarına teslim edildiğini ve ilçe birleştirme tutanaklarının tanzim edildiğini belirtti. İlçe seçim kurullarının bu tutanakları tarayarak sisteme eklediğini ifade eden Güven, "Sonuçlar ve kazananlar ilçe ve il seçim kurullarınca belirlenip ilan edileceğinden, bu aşamada YSK tarafından herhangi bir sonuç açıklanamayacaktır. Sisteme girilen sonuçlar, resim formatlı sayım döküm cetvelleri ve sandık sonuç tutanakları YSK'ya geldiği anda eş zamanlı olarak, seçime katılan siyasi partilerle de paylaşılmaktadır. İnternet sitemizde de ıslak imzalı olarak tüm vatandaşlarımızın erişimine sunulmaktadır. Bu seçim sonuçları da en kısa sürede vatandaşımızın incelemesine açılacaktır. Kesin seçim sonuçlarını da en kısa sürede açıklayacağız" şeklinde konuştu.
Güven, yayın yasağı kalkmadan seçim sonuçlarıyla ilgili yayın yapan televizyon kanalları hakkında suç duyurusunda bulunulmasına ve RTÜK'e de ihbar da bulunduklarını açıkladı.
"Kesinti olup giderildi"
Güven, veri aktarımının kesilmesine ilişkin ise, "Web servis yazılımında teknik gereklilik nedeniyle yapılan işlem sonucunda siyasi partilerimizin veri çekme sürecinde bir kesinti olup giderilmiştir. Bu arada herhangi bir veri kaybı yaşanmamış, kesintinin giderilmesinden sonra tüm bilgiler partilere aktarılmaya devam edilmektedir" açıklamasında bulundu.
Güven, seçimlerin hayırlı olmasını temenni etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:32 Kaynak: İHA

Sadi Güven, Yüksek Seçim Kurulu, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Aydın Büyükşehir Seçim Sonuçları: 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları Son Dakika Babasına Karşı Girdiği Muhtarlık Yarışını Kazandı Köy Muhtarları Kura Sonucu Belirlendi İstanbul Beyoğlu'na Batmanlı Muhtar!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.4.2019 02:13:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ysk Başkanı Güven: "Kesinti Olup Giderildi"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]