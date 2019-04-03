Ysk Başkanı Güven, Kurul Üyeleriyle Toplantı Gerçekleştirdi
34 dakika önce
YSK BAŞKANI GÜVEN, AÇIKLAMA YAPMADAN BİNADAN AYRILDIYüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, kurul üyeleriyle yaptığı değerlendirme toplantısının ardından YSK binasından ayrıldı.
YSK BAŞKANI GÜVEN, AÇIKLAMA YAPMADAN BİNADAN AYRILDI Yüksek Seçim Kurulu
(YSK) Başkanı Sadi Güven
, kurul üyeleriyle yaptığı değerlendirme toplantısının ardından YSK binasından ayrıldı.
Başkan Güven, saat 10.00'da YSK'ya gelerek, kurul üyeleriyle değerlendirme toplantısı yaptı. Yaklaşık 10 saat burada kalan Güven, açıklamada yapmadan binadan ayrıldı.
Görüntü dökümü:
Sadi Güven'in çıkışı
Haber-Kamera: Caner ÜNVER/ANKARA,
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 09:30 Kaynak: DHA
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