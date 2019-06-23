YSK Başkanı Güven: "Resmi olarak sistemimizde taranan sandık sonuç sayısı yüzde 65 civarında, 19...
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YSK Başkanı Güven: "Resmi olarak sistemimizde taranan sandık sonuç sayısı yüzde 65 civarında, 19 bin 910 sandık taranmış vaziyette.
YSK Başkanı
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 09:31 Kaynak: AA
Güven: "Resmi olarak sistemimizde taranan sandık sonuç sayısı yüzde 65 civarında, 19 bin 910 sandık taranmış vaziyette. Tahminen yarım saat içinde tüm sandıklar taranmak suretiyle sisteme işlenmiş olacak."
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